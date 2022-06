Milano, 5 giu. (LaPresse) – “Il Papa ha appreso dell’attacco alla chiesa a Ondo, in Nigeria, e della morte di decine di fedeli, molti bambini, durante la celebrazione della Pentecoste. Mentre si chiariscono i dettagli dell’accaduto, Papa Francesco prega per le vittime e per il Paese, dolorosamente colpiti in un momento di festa, e affida entrambi al Signore, perché invii il Suo Spirito a consolarli”. È quanto riferisce la Sala stampa Vaticana

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata