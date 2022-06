Milano, 4 giu. (LaPresse) – Nelle ultime settimane funzionari statunitensi “si sono incontrati regolarmente con le loro controparti britanniche ed europee per discutere di potenziali piani per un cessate il fuoco e per porre fine alla guerra attraverso un accordo negoziato” e “tra gli argomenti affrontati c’è stato il piano in quattro punti proposto dall’Italia alla fine del mese scorso”. Lo riporta la Cnn che cita fonti che hanno familiarità con i colloqui.

