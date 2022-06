Roma, 4 giu. (LaPresse) – La popstar Shakira e il calciatore Gerard Piqué si separano confermando le voci che li vedevano in crisi. “Siamo spaicenti di confermare che ci stiamo separando – ha reso noto l’artista colombiana in una nota – per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra priorità assoluta – chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la comprensione”.

