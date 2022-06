Roma, 4 giu. (LaPresse) – “Salvini ha rinunciato al viaggio a Mosca? Quello che abbiamo visto in questi giorni, anche gli attacchi a me, è una modalità da campagna elettorale. Salvini attaccherebbe anche i suoi ministri pur di varare un nuovo slogan in campagna elettorale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine di una visita in un’azienda aerospaziale a Somma Vesuviana.

