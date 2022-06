Roma, 3 giu. (LaPresse) – “Difendiamo l’Ucraina da 100 giorni. La vittoria sarà nostra”. Lo ha detto il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, in un video girato per le strade della Capitale in occasione dei 100 giorni dall’inizio del conflitto. Insieme a Zelensky compaiono il premier Denys Shmyhal e il consigliere Mykhaylo Podolyak.

