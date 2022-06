Milano, 3 giu. (LaPresse) – “La pace è un valore supremo in generale, ma per l’Italia lavorare per la pace, spendersi per la pace è questione di vita o di morte” per il carrello della spesa, le bollette di luce e gas e la benzina. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Belluno in compagnia, fra gli altri, del governatore del Veneto, Luca Zaia. “Noi dobbiamo lavorare tutti per la pace adesso e quelli che parlano solo di armi e di guerra non sanno di che cosa parlano”, ha aggiunto.

