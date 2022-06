Milano, 3 giu. (LaPresse) – “Continuo a dialogare nell’interesse del mio Paese. Gli italiani meritano, vogliono e chiedono la pace. Se posso essere un mezzo di incontro e di ritorno al dialogo, io mi metto a disposizione. Non saranno due critiche o due insulti a fermarmi in questo percorso. Le critiche dei Renzi, dei Letta e dei Saviano mi scivolano addosso: se loro saranno più bravi di me, io gli batterò le mani”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a SkyTg24.

