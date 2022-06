Roma, 3 giu. (LaPresse) – “Nessuno vincerà” nella guerra in Ucraina, “tutti perderanno”. Lo ha detto Amin Awad, coordinatore delle crisi dell’Onu in Ucraina mentre il conflitto è arrivato al centesimo giorno. Spero “davvero che questa guerra finisca. Il mondo ne guadagnerà molto. Circa 69 Paesi potrebbero essere colpiti dalla carenza di cibo, dall’inflazione, dal collasso della catena di approvvigionamento, dall’impatto della disoccupazione e da molti altri problemi. Il mondo sta già affrontando molte sfide. Una di queste è il cambiamento climatico, che sta colpendo anche l’agricoltura e altre fonti di sostentamento. Quindi, in qualsiasi modo la si guardi – strategicamente, politicamente o economicamente – le guerre sono malvagie”, ha affermato Awad.

