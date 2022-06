Milano, 3 giu. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha “fatto un errore storico e fondamentale per il suo popolo, per se stesso e per la Storia” e “si è isolato”. A dirlo il presidente francese, Emmanuel Macron, in un’intervista a diversi giornali della stampa regionale, rilanciata dai media francesi.

