Milano, 3 giu. (LaPresse) – “È una guerra drammatica. Noi chiediamo la fine di questa guerra e c’è bisogno che l’Europa sia unita per essere convincente. Tutto quello di cui non c’è bisogno sono le iniziative estemporanee come quelle di Salvini, che dividono e dimostrano ai russi che non siamo un Paese serio e siamo un Paese in cui pezzi di establishment politico se ne fregano di quello che fa il Governo e vanno per conto loro”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un’iniziativa elettorale a Viterbo. “È esattamente l’opposto di quello che dobbiamo fare: essere uniti”, ha aggiunto.

