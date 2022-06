Roma, 3 giu. (LaPresse) – “Ho parlato con il mio amico ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio per informarlo sulla situazione nel Donbass, ringraziarlo e per aver sostenuto la candidatura dell’Ucraina all’Ue. Abbiamo discusso degli sforzi per sbloccare le esportazioni alimentari dell’Ucraina. Apprezziamo il ruolo costruttivo dell’Italia”. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata