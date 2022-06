Roma, 3 giu. (LaPresse) – “Qualsiasi sforzo di mediazione dettato dal buon senso e da un sincero desiderio di raggiungere una soluzione politica potrebbe essere richiesto. Il senatore Matteo Salvini è una figura politica nota in Russia, leader di un grande partito rappresentato in Parlamento e membro della coalizione di governo. Non ci sono stati ostacoli da parte nostra per il suo viaggio in Russia e i relativi contatti. Quanto alle discussioni negli ambienti politici italiani e sulla stampa di alcune questioni relative a questo viaggio, allora, sarete d’accordo, la Russia non c’entra niente”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov riguardo al possibile viaggio del leader della Lega a Mosca.

