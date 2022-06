Roma, 3 giu. (LaPresse) – “Ci sono sempre possibilità” di arrivare a una tregua, “dobbiamo usarle in modo tempestivo e abile. Tutti i conflitti prima o poi finiscono con accordi di pace. C’è una base per una soluzione politica del conflitto: questo è il progetto di trattato di pace russo, redatto sulla base di un incontro abbastanza produttivo delle delegazioni russa e ucraina a Istanbul. Sfortunatamente, questo nostro progetto rimane senza risposta e i negoziati diretti russo-ucraini si sono arenati”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov riguardo alla possibilità di arrivare a una tregua in Ucraina dopo 100 giorni di conflitto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata