Roma, 3 giu. (LaPresse) – Il piano di pace italiano per l’Ucraina “non è stato consegnato alla parte russa, il che è piuttosto strano, dal momento che, a giudicare dalle notizie della stampa italiana, i suoi punti chiave ci riguardano direttamente. In ogni caso, i punti del piano relativi all’appartenenza territoriale e allo status della Crimea e delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk sono per noi inaccettabili”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov, sottolineando di non essere però “abituato a commentare documenti che non ho visto”.

