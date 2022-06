Roma, 3 giu. (LaPresse) – “Riempire l’Ucraina con armi moderne dà a Kiev l’illusione della possibilità di vittoria sul campo di battaglia, ma in realtà non fa altro che prolungare il conflitto, moltiplicando vittime e distruzione. La fornitura di MLRS, in grado di colpire obiettivi in Russia dal territorio dell’Ucraina, introduce un ulteriore elemento che complica la situazione. La promessa fatta pubblicamente di Kiev di non colpire con questo tipo di armi il territorio russo non deve essere presa sul serio”. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov, riguardo ai sistemi missilistici avanzati che saranno inviati a Kiev da Usa e Regno Unito. “A questo proposito, ci sono state notizie sulla stampa secondo cui l’Italia, come alcuni altri paesi della Nato, sta fornendo all’Ucraina obici da 155 mm con una gittata sufficiente per bombardare il territorio delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. È stato documentato che a causa dei bombardamenti con questo tipo di armi nelle pacifiche città di Donetsk e Lugansk muoiono civili, anche bambini”, ha aggiunto l’ambasciatore.

