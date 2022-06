Roma, 3 giu. (LaPresse) – “Il presidente Vladimir Putin in una conversazione telefonica con il premier Mario Draghi il 26 maggio, ha spiegato in modo abbastanza esaustivo la nostra posizione” riguardo al blocco del trasporto del grano via mare. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov in un’intervista a LaPresse. “Non è stata la Russia a minare le acque costiere dell’Ucraina, non stiamo bloccando l’uscita delle navi dai porti. La minaccia alla sicurezza alimentare mondiale, di cui si parla e si scrive molto oggi, non è da ultimo legata alle sanzioni imposte dall’Occidente contro la Russia. In ogni caso, le trattative sono necessarie, e sono attualmente in corso”, ha affermato Razov.

