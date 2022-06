Salerno, 3 giu. (LaPresse) – Accoltella due carabinieri che per fermarlo hanno sparato, colpendolo alle gambe. È accaduto a San Gregorio Magno, comune del Salernitano, dove i militari dell’Arma erano intervenuti per fermare un 34enne accusato di aver gravemente minacciato alcuni suoi familiari per farsi consegnare un’ingente somma di denaro. Il 34enne ha minacciato i carabinieri con un coltello, per poi darsi alla fuga nelle campagne circostanti.

