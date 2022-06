Mosca (Russia), 3 giu. (LaPresse/AP) – Un grosso incendio è scoppiato in un business center nella parte occidentale di Mosca. Diverse persone sono intrappolate all’interno degli uffici. Secondo i media russi la causa dell’incendio sarebbe probabilmente un cortocircuito. Le autorità russe non si sono ancora espresse a riguardo. Ai soccorsi stanno prendendo parte 180 vigili del fuoco. Sul posto si è recato anche il nuovo ministro per le emergenze, Alexander Kurenkov.

