Milano, 3 giu. (LaPresse) – “La toponomastica è una competenza di Roma Capitale e noi non intitoleremo un’area verde a Giorgio Almirante. Roma è medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un tweet in merito alla proposta del Municipio VI di intitolare un giardino all’ex leader del Msi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata