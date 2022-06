Milano, 3 giu. (LaPresse) – Buckingham Palace ha fatto sapere che la regina Elisabetta II non assisterà in presenza al derby ippico di Epsom, nel contesto delle celebrazioni per il Giubileo di platino. Lo ha riferito Guardian. Al suo posto ci sarà la principessa Anne. La monarca seguirà in tv l’evento sportivo, da lei prediletto, restando al castello di Windsor. Oggi la regina non ha preso parte alla cerimonia religiosa alla cattedrale di St Paul e il Palazzo ieri ha motivato la decisione con un malessere accusato nel corso delle celebrazioni.

