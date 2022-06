Milano, 3 giu. (LaPresse) – “Se posso chiedervi di esaudire un desiderio: il 12 giugno innanzitutto ricordo che vi metteranno in mano le schede per il sindaco ma vi metteranno anche cinque schede per i referendum” sulla giustizia “su cui c’è una vergognosa, infame, antidemocratica campagna di censura. Poi parlano delle fake news e dicono che là non c’è democrazia. Ma perché in Italia c’è democrazia? Dove milioni di italiani potrebbero cambiare la giustizia e non sanno che hanno cinque referendum” per farlo. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Verona a sostegno di Federico Sboarina.

