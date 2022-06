Milano, 3 giu. (LaPresse) – “Molti dei concerti fissati per il 2020 e il 2020 erano già tutti esauriti. Una volta capito che si sarebbe aperto in aprile, è stata messa in campo una serie di tournée nuove, che però non hanno trovato lo stesso impatto – tranne in uno o due casi – del tutto esaurito precedente”. Lo dice a LaPresse Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, parlando dello stato della musica dal vivo in Italia. “C’era già un sovraffollamento arretrato, le cose nuove hanno trovato più difficoltà ad andare esaurite. Non so se sia un fatto provvisorio, o se potrà avere una durata diversa nei prossimi anni”, aggiunge Spera.

