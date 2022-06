Milano, 3 giu. (LaPresse) – “Il settore da un lato sta male, perché arriva da due anni in cui ci sono società che hanno perso il 97% dei fatturati. Recuperare in un’estate non è facile. Un dato che può far apparire positivo il tutto è che la situazione più o meno è vicina all’anno 2019, dove in qualche modo ci sono quasi 8 milioni di biglietti venduti. Però questo non è l’elemento che può dire come stanno le cose. I biglietti riguardano prevalentemente concerti rinviati nel 2020 e nel 2021”. Lo dice a LaPresse Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, parlando dello stato della musica dal vivo in Italia.

