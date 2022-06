Milano, 3 giu. (LaPresse) – “Un esempio che mi dà speranza, chiaramente parliamo di un caso abbastanza unico: i Rolling Stones, che hanno deciso la data due o tre mesi fa. Questo concerto è andato esaurito in breve tempo, pur non essendo partito prima della pandemia”. Lo dice a LaPresse Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, parlando dello stato della musica dal vivo in Italia. “Ma non mi metto a dire chi, come quando. Ci sono tanti artisti tra gli emergenti che sembravano esplodere, e poi non sono esplosi. Vedremo dopo l’estate come intraprendere azioni per il futuro”, aggiunge Spera, che rimarca: “Il lavoro a volte è ostacolato da gabelle e interpretazioni legislastive che ci rendono la vita molto difficile nonostante non facciamo niente di male. Portiamo gioia, socializzazione e cultura. Sarà una cultura non arcaica, che piaccia o non piaccia, è la cultura della nostra epoca”.

