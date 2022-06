Milano, 3 giu. (LaPresse) – “C’è un problema fondamentale, un po’ in Italia ma anche altrove credo: in questi anni si è perso oltre il 30% di maestranze. Specie su quelle tecniche e specializzate, è difficile ricostruire o improvvisare. C’è un po’ di sofferenza nella parte di allestimento, costruzione e realizzazione di un evento”. Lo dice a LaPresse Vincenzo Spera, presidente di Assomusica, parlando dello stato della musica dal vivo in Italia. “Per ora stiamo andando avanti abbastanza bene, ma si sente forte questa problematica. Serve che il Governo e le associazioni provino a sopperire mettendo in campo delle azioni di professionalizzazione”, aggiunge Spera.

