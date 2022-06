Orta Nova (Foggia), 3 giu. (LaPresse) – Due persone sono morte nell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la provinciale che collega Orta Nova a Stornarella, in provincia di Foggia. Stando a quanto si apprende, nell’incidente sono state coinvolte due auto, una Fiat Panda e un’Audi A4. Non c’è stato nulla da fare per i due occupanti della Fiat, entrambi residenti a Orta Nova. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Da chiarire la dinamica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata