Alessandria, 3 giu. (LaPresse) – È di 5 morti e 2 feriti il bilancio di un incidente frontale avvenuto a Strevi, in provincia di Alessandria, poco dopo le 14.30. Un furgone, di quelli usati per le fiere, è impattato contro un mezzo pesante. Per 5 persone il decesso è stato immediato mentre gli altri due sono stati portati in codice rosso a Torino e ad Alessandria. Sul posto i soccorsi del 118 e i carabinieri di Alessandria.

