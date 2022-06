Palau, 3 giu. (LaPresse) – Un operaio é morto schiacciato due giorni fa dalla benna di un muletto in un cantiere edile nella localit Cala di Lepre a Palau, in provincia di Sassari. I carabinieri di Palau, con la collaborazione della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia sono intervenuti dopo la richiesta di soccorso arrivata al 118. Il pubblico ministero del tribunale della Procura di Tempio Pausania ha disposto il sequestro della salma in attesa di una preliminare valutazione del medico legale. Il datore di lavoro della vittima, un quarantacinquenne originario di Ozieri, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo.

