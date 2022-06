Berlino (Germania), 3 giu. (LaPresse/AP) – Almeno tre persone sono morte per il deragliamento di un treno in Baviera nella Germania meridionale. La polizia federale ha spiegato che l’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno a Burgrain, vicino alla località turistica di Garmisch-Partenkirchen. Il treno era diretto a Monaco di Baviera. Tre carrozze si sono ribaltate almeno in parte. Le cause non sono ancora chiare. Ci sono inoltre almeno 60 feriti di cui 16 giudicati gravi. L’area si trova nei pressi del confine austriaco.

