Milano, 3 giu. (LaPresse) – Liga ancora all’attacco dei club stranieri per le presunte irregolarità finanziarie. Oltre al Psg, nel mirino del presidente dell’associazione, Javier Tebas, sono entrati anche Manchester City e Juventus. Secondo ‘As’, avrebbe presentato alla Uefa degli esposti contro la società inglese e quella bianconera. L’obiettivo, nelle intenzioni di Tebas, è proteggere i club spagnoli ed europei dal competere in condizioni inferiori contro quelli che violerebbero le regole mettendo, inoltre, a rischio l’ecosistema del calcio. Tebas aveva già sollevato una polemica contro il Psg per le clamorose cifre del rinnovo di Mbappé. Ora l’allarme in Liga è scattato in merito all’ingaggio di Haaland da parte del Manchester City: “Vorrei sapere come hanno portato a termine l’operazione, Mino Raiola ha chiesto una grossa commissione…”, aveva detto Tebas nei giorni scorsi. Nel caso della Juventus, i sospetti della Liga sono stati innescati dall’inchiesta iniziata lo scorso novembre nei confronti del club bianconero per le presunte plusvalenze. Non è la prima volta che la Liga prende l’iniziativa di denunciare i club: lo aveva fatto in passato e gli obiettivi erano stati sempre Psg e Manchester City.

