Roma, 3 giu. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin “si è congratulato con il Presidente italiano” per la festa della Repubblica. Lo ha detto in un’intervista a LaPresse l’ambasciatore russo in Italia Sergey Razov. “In tutti questi anni io e mia moglie abbiamo assistito con grande piacere al solenne ricevimento del Presidente della Repubblica Italiana in occasione della Festa Nazionale con esibizioni di eccellenti gruppi musicali. Niente da fare – la politica è politica”, ha affermato Razov, commentando il mancato invito da parte di Mattarella al concerto del 2 giugno.

