Milano, 2 giu. (LaPresse) – Il presidente degli Usa Joe Biden si recherà in Arabia Saudita per cercare di ricostruire le relazioni col Paese, definito un ‘paria’ dopo l’assassinio del dissidente Jamal Khashoggi, per tentare di abbassare il prezzo del gas e isolare ancora di più la Russia. Lo riporta il New York Times precisando che Biden dovrebbe arrivare a Riyadh questo mese, allungando il viaggio precedentemente programmato in Europa e Israele. L’inquilino della Casa Bianca – precisa ancora il quotidiano – incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman e altri leader di nazioni arabe, tra cui Egitto, Giordania, Iraq ed Emirati Arabi Uniti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata