Washington (Usa), 2 giu. (LaPresse) – Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha espresso “piena fiducia nella leadership politica ucraina”. “Spetta a loro prendere le decisioni e noi spetta sostenerli”, ha detto Stoltenberg dopo l’incontro alla Casa BIanca con il presidente Joe Biden e il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan. “Non spetta a noi dire cosa l’Ucraina deve o non deve accettare”, ha sottolineato Stoltenberg, in riferimento all’esito del conflitto, “dobbiamo sostenerli nel loro diritto all’autodifesa”, ha aggiunto.

