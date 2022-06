Roma, 2 giu. (LaPresse) – “Il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia avrà un effetto autodistruttivo per l’Unione europea”. Lo ha affermato il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta la Tass. “È ovvio che gli elementi principali del prossimo pacchetto di sanzioni concordate con lo slogan della lotta alla dipendenza dalla Russia avranno un effetto autodistruttivo per l’Unione europea. Non è senza ragione che Bruxelles ha impiegato quasi un mese per costringere i paesi membri a questa ‘decisiva’ dimostrazione di solidarietà”, ha affermato il ministero.

