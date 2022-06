Roma, 2 giu. (LaPresse) – L’Ucraina “discute con i partner i modi per istituire una missione internazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite, per l’esportazione di prodotti agricoli” dal Paese, “come primo passo, la Russia deve ritirare le sue navi dalle nostre acque territoriali e fornire garanzie di sicurezza contro gli attacchi ai porti e ai convogli commerciali”. E’ quanto ha affermato il ministero degli Esteri ucraino in una nota riguardante il blocco del trasporto di grano via mare. “L’Ucraina rimane impegnata a trovare modi per sbloccare le rotte nel Mar Nero e nel Mar d’Azov per prevenire una prolungata crisi alimentare globale”, ha aggiunto il ministero.

