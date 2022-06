Roma, 2 giu. (LaPresse) – “Le notizie pubblicate oggi su un quotidiano in merito a indagini del Copasir sulla attività dell’on. Matteo Salvini sono del tutto prive di fondamento. Il Copasir è organo di controllo parlamentare sull’operato del Governo nel campo della sicurezza della Repubblica e quindi convoca e audisce i componenti dell’Esecutivo che hanno competenza in materia e, ovviamente, anche i vertici della intelligence per avere informazioni e valutarne l’operato, nello spirito di piena e leale collaborazione tra gli organi dello Stato. Come già ribadito, peraltro, il Comitato non fa mai valutazioni politiche di alcun tipo sull’attività dei parlamentari ed auspica che da tutti venga preservato il suo profilo istituzionale”. Lo rende noto il presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso.

