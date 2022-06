Milano, 2 giu. (LaPresse) – Si ferma in semifinale il sogno della tennista azzurra Martina Trevisan. La statunitense Coco Gauff l’ha battuta 6-3, 6-1 in un match comunque molto combattuto in ogni game. La 18enne raggiunge così la sua prima finale Slam, mentre Trevisan si ferma dopo una lunga serie positiva che l’ha portata anche a vincere il torneo di Rabat. Gauff, numero 18 del seeding, in finale troverà la numero 1 Iga Swiatek.

