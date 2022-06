Roma, 2 giu. (LaPresse) – La Cina si è detta contraria ai colloqui commerciali tra Usa e Taiwan. “L’istigazione e il sostegno degli Stati Uniti ai secessionisti nell’isola di Taiwan spingeranno l’isola in una situazione pericolosa. Non importa se si tratta di un parlamentare statunitense in visita sull’isola o dei colloqui commerciali Usa-Taiwan, queste mosse violano il principio della Cina unica”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, citato dal Global Times.

