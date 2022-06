Roma, 2 giu. (LaPresse) – La regina Elisabetta II si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace per assistere alla parata militare in onore dei suoi 70 anni di regno. Accanto a lei il Duca di Kent. La sovrana indossa un abito in lana Charmelaine color tortora scuro, impreziosito da perle e strass.

