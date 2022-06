Milano, 2 giu. (LaPresse) – “Nella prima stagione e mezzo di Fabio – aggiunge Jarvis – abbiamo raccolto tanti successi: 6 vittorie in gara, 14 podi, 6 pole position e il titolo mondiale MotoGp 2021. Questi risultati sono arrivati da un forte lavoro di squadra da parte del pilota, della sua squadra, i nostri ingegneri e tutto il personale del team che lavorano insieme con uno spirito positivo. Con Fabio sappiamo che metterà sempre il 100% del suo massimo impegno, e gli abbiamo assicurato che la Yamaha farà lo stesso e che investiremo in sviluppi futuri in modo che insieme possiamo ambire per anni ai titoli del Campionato del Mondo MotoGp”.

