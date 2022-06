Gerusalemme, 2 giu. (LaPresse/AP) – Un palestinese, identificato dall’agenzia Wafa come Bilal Kabaha, 24 anni, è stato ucciso in Cisgiordania, non lontano dalla città di Jenin, dall’esercito israeliano. Lo ha riferito il ministero della Salute palestinese. Altri sei giovani sarebbero rimasti feriti. Le forze israeliane stavano operando nel villaggio di Yaabed per demolire la casa di famiglia di un palestinese che a marzo ha ucciso cinque persone a Bnei Brak.

