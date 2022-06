Roma, 2 giu. (LaPresse) – “Sono felice e orgoglioso, è veramente una storia bellissima anche perché ho un legame particolare con l’Argentina da trenta anni”. Lo dice Roberto Baggio in occasione del taglio del nastro del nuovo volo Roma Fiumicino-Buenos Aires di ITA Airways. Al mito del calcio italiano è stato intitolato il nuovo Airbus A350 di ITA Airways che effettuerà il primo volo per l’Argentina. “Sono tre anni che non vado e vi lascio immaginare la gioia. Ho visto l’aereo, qualcosa di grandioso”, aggiunge il Pallone d’Oro, che stasera salirà a bordo del nuovo volo per raggiungere l’Argentina. “Lo so da un paio di mesi, all’inizio pensavo fosse uno scherzo di Vittorio (il manager Petrone, ndr). La cosa è diventata reale e non so come esprimere la gioia. Questa è una tratta che ha portato tanti italiani dall’altra parte del mondo, carica di storia”, ha evidenziato Baggio ringraziando ITA Airways.

