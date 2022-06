Roma, 2 giu. (LaPresse) – “La Commissione ha visto alcuni segnali incoraggianti che vanno nella giusta direzione, ad esempio per quanto riguarda le concessioni aggiudicate tramite gara dal 2024, le tariffe proposte eque, gli investimenti per la salvaguardia dell’ambiente costiero e marino e la qualità del servizio per tutti”. Lo dichiara a LaPresse un funzionario della Commissione europea.

