Roma, 2 giu. (LaPresse) – E’ il momento dello sfilamento di una rappresentanza di personale della sanità civile, grande novità della Parata del 2 Giugno tornata a celebrarsi quest’anno dopo due anni di stop per la pandemia, a simboleggiare tutti coloro che sono stati impegnati in prima linea contro la pandemia che così duramente ha colpito il Paese. Ad accompagnare i sanitari, anche un elicottero del 118. Tanti gli applausi per quelli che durante la pandemia sono stati ribattezzati ‘Gli angeli delle corse’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata