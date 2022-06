Roma, 1 giu. (LaPresse) – Il leader di Forza, Silvio Berlusconi, non sarà a Rotterdam questa mattina al congresso del Ppe dove era previsto alle 11 il suo intervento. Secondo quanto si apprende da fonti azzurre a far saltare il viaggio problemi tecnici all’aereo. Berlusconi ha partecipato ieri sera alla festa del Monza, squadra di calcio del Cav passata in serie A.

