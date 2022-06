Roma, 1 giu. (LaPresse) – “L’obiettivo era di andare a Mosca tornando a casa con un risultato concreto da offrire al governo italiano. Se il Pd non lo vuole, proveremo a raggiungere lo stesso risultato telefonicamente aspettando che Letta e Di Maio arrivino allo stesso risultato, se lo fanno prima di me sono solo contento”. Così il leader della Lega Matteo Salvini. “La mi impressione è che ci sia gente che stia profumatamente a casa e che non stia facendo nulla”, aggiunge.

