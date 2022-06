Roma, 1 giu. (LaPresse) – “La comunità internazionale vede pesantemente messi in discussione risultati faticosamente raggiunti negli ultimi decenni. Sembra l’avverarsi di scenari che vedono l’umanità protagonista della propria rovina”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel consueto discorso al Quirinale in occasione del concerto per celebrare l’anniversario della Repubblica.

