Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Esistono per il genere umano, con la più grande evidenza, beni condivisi e gravi pericoli comuni che obbligano a superare ogni egoismo, ogni volontà di sopraffazione. Occorre ripristinare una rinnovata legalità internazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel consueto discorso al Quirinale in occasione del concerto per celebrare l’anniversario della Repubblica.

