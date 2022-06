Roma, 1 giu. (LaPresse) – “Trovarsi, nel continente europeo, nuovamente immersi in una guerra di stampo ottocentesco, che sta generando morte e distruzioni, richiama immediatamente alla responsabilità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel consueto discorso al Quirinale in occasione del concerto per celebrare l’anniversario della Repubblica.

