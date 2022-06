Roma, 1 giu. (LaPresse) – Mosca “non crede” al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha affermato che Kiev non attaccherà il territorio della Federazione Russa in caso di ricezione di lanciarazzi multipli Usa (Mlrs). Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riporta la Tass. “Per fidarsi, è necessario avere esperienza di casi in cui le promesse fatte sono state mantenute. Sfortunatamente, questo non è accaduto”, ha affermato Peskov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata